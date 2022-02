Fußball

vor 33 Min.

Ulms Torwart Christian Ortag: Mister Zuverlässig aus der zweiten Reihe

Plus Christian Ortag ist die Nummer zwei im Tor des SSV Ulm 1846 Fußball. Am Samstag gegen die TSG Hoffenheim II springt er erneut ein. Warum er sich in dieser Rolle wohlfühlt.

Von Stephan Schöttl

Er muss gerade mal wieder in die Presche springen. So wie das Christian Ortag in den vergangenen Jahren beim SSV Ulm 1846 Fußball schon ein paar Mal gemacht hat. Seit sich Spatzen-Stammtorwart Niclas Heimann im Training Mitte November des vergangenen Jahres verletzt hatte, steht der 27-Jährige zwischen den Pfosten. Auch am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim II.

