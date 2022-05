Fußball

Verfolgerduell in der Kreisliga A Iller geht an den FV Senden

Plus Nur der FV Senden bleibt nach dem Sieg gegen Weißenhorn noch im Geschäft. Für den FVW dürfte sich dagegen das Thema Meisterschaft erledigt haben.

Von Oliver August

Der FV Senden gewann das Duell der Verfolger in der Fußball-Kreisliga A Iller gegen den FV Weißenhorn mit 2:0 und darf sich weiterhin Hoffnungen auf den Titelgewinn machen. Für die Fuggerstädter dürfte dieser Zug dagegen abgefahren sein. Insgesamt geht der Sieg für die Heimmannschaft durchaus in Ordnung, weil sie über die gesamte Spielzeit mehr dafür investierte. So sah es auch ihr Trainer Sebastiano Pirrello.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

