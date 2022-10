Verliert Ulms Aufstiegskonkurrent Mainz 05 II nachträglich drei Punkte?

Die Regionalliga Südwest GbR leitet ein Sportgerichtsverfahren gegen einen Kicker der Mainzer ein. Es geht um einen positiven Dopingtest.

Am ersten Spieltag der Regionalliga Südwest Anfang August spielte Keanu Kraft für den FSV Mainz 05 II gegen den SSV Ulm 1846 Fußball noch 90 Minuten durch, auch in den darauffolgenden Wochen zählte der 19-jährige Rechtsverteidiger zu den Stützen der Bundesliga-Reserve. Seit Anfang September gehört er nicht mehr zum Kader, inzwischen hat die Regionalliga Südwest GbR ein Sportgerichtsverfahren gegen ihn eingeleitet. Was war passiert?

Kraft wurde nach dem Regionalligaspiel des FSV gegen den Bahlinger SC zur Dopingkontrolle gebeten. Die Regionalliga Südwest GbR schreibt jetzt: „Hierbei wurde die auf der Doping-Verbotsliste stehende Substanz Carboxy-THC, die zur Substanzgruppe der Cannabinoide zählt, in einer über der Entscheidungsgrenze liegenden Menge nachgewiesen.“ Der Spieler habe auf die anschließende Analyse der B-Probe verzichtet. Verein und Kraft würden, sagen die Mainzer, in dem Verfahren eng mit dem Verband kooperieren.

Bahlingen hat Einspruch gegen Spielwertung eingelegt

Der Bahlinger SC hat inzwischen Einspruch gegen die Wertung des Spiels (1:2) eingelegt. Im Aufstiegsrennen könnten die Mainzer damit drei wichtige Zähler nachträglich verlieren.