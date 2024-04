Fußball

Volles Haus beim Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball gegen Jahn Regensburg

Wenn der SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntagabend auf den SSV Jahn Regensburg trifft, werden die Fans wieder ins Donaustadion strömen. Laut Verein gibt es nur noch wenige Restkarten, die Tageskassen bleiben am Spieltag selbst geschlossen

Plus Beim Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball am Sonntag wird das Donaustadion zum dritten Mal in dieser Saison ausverkauft sein. Die wichtigsten Infos zum Spiel.

Von Stephan Schöttl

Zum dritten Mal in dieser Saison wird das Donaustadion am Sonntagabend mit 17.000 Fans ausverkauft sein. Nach Angaben des SSV Ulm 1846 Fußball gibt es für das Drittliga-Spitzenspiel gegen den SSV Jahn Regensburg nur noch wenige Restkarten, die Kassen bleiben am Spieltag geschlossen. Das riesige Interesse an dieser Partie ist wenig verwunderlich: Der Erste trifft auf den Zweiten, mehr geht in dieser Liga aktuell nicht. Die Spatzen sind zwar als Tabellenführer die Gejagten, Trainer Thomas Wörle weist die Favoritenrolle aber entschieden von sich: „Wir treffen auf einen Gegner, der vergangenes Jahr noch in der zweiten Bundesliga gespielt hat und von Saisonbeginn an als Top-Favorit gilt. Wir sind am Sonntag der Herausforderer“, sagt er.

Die Ausgangslage: Es ist der 34. von insgesamt 38 Spieltagen. In der Tabelle der 3. Liga hat der SSV Ulm 1846 Fußball als Spitzenreiter 62 Zähler, einen mehr als die zweitplatzierten Regensburger. Der Vorsprung auf Dresden auf dem Relegationsplatz und dem punktgleichen Vierten aus Münster (je 55) beträgt bereits sieben Punkte. Es gibt unzählige Rechenspiele und Eventualitäten, wann die Spatzen den Aufstieg bereits vorzeitig unter Dach und Fach bringen könnten. Das wäre unter bestimmten Umständen sogar schon Ende April möglich. Thomas Wörle mag sich damit aber noch überhaupt nicht beschäftigen. „Um in der Zukunft etwas zu erreichen, müssen wir in der Gegenwart dafür etwas tun. Wir werden uns weiterhin nur mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Damit sind wir bislang sehr gut gefahren. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen“, sagt der Coach.

