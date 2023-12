Fußball

vor 19 Min.

Von der Alster an die Donau: Beim SSV Ulm ist Max Brandt eine feste Größe

Plus Max Brandt kam im Sommer aus Hamburg zum SSV Ulm und ist dort schnell heimisch geworden. An Weihnachten freut er sich auf Familie und Freunde im Norden.

Von Stephan Schöttl

Zwei Spiele hat der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga noch zu bestreiten, bevor es in eine kurze, aber willkommene Weihnachtspause geht. Am Samstag (14 Uhr) müssen die Spatzen (5. Platz/30 Punkte) beim SC Verl (3./30) antreten. Am Dienstag (19 Uhr) geht es zum 1. FC Saarbrücken, der zuletzt als Pokalschreck die Bundesligisten Bayern München und Eintracht Frankfurt aus dem Weg räumte. Mit dabei: Max Brandt, 22 Jahre jung, seit Sommer beim Aufsteiger und mittlerweile aus dem zentralen Mittelfeld nicht mehr wegzudenken.

Er sagt: „Es war sehr einfach, hier Fuß zu fassen. Beim Fußball ist das aber auch nicht schwierig. Auf dem Spielfeld hat man eine Verbindung. Da ist es egal, ob man sich drei Jahre kennt oder zehn Tage. Die Jungs haben mich an freien Tagen mitgenommen, mir die Stadt gezeigt, sind mit mir zum Kaffeetrinken gegangen. Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft.“ Brandt ist in Braunschweig geboren und im Norden groß geworden. Ulm ist seine erste Station im Süden Deutschlands, knapp 600 Kilometer entfernt von Familie und Freunden. Umso mehr freut sich der 22-Jährige auf die Feiertage. „Seit dem Tag, als ich im Sommer zum Vorbereitungsstart nach Ulm gekommen bin, war ich nicht mehr zu Hause“, erzählt er. Und weiter meint Brandt: „Das Jahr war ziemlich lang, ich habe viele Spiele gemacht. Ich freue mich, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und das, was die letzten Monate passiert ist, auch zu verarbeiten. Ich fahre zu meinen Eltern und zur Familie. Meine Kumpels will ich auch alle mal wieder sehen.“ Zurück zu den Wurzeln also.

