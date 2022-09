Vor dem Heimspiel: Schlechte Nachrichten für die Ulmer Spatzen

Lokal Am Freitag trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf die TSG Balingen. Die Personalnot bei den Spatzen wird immer größer. Jetzt fällt auch Dennis de Sousa Oelsner länger aus.

Beim SSV Ulm 1846 Fußball reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Als wäre die personelle Situation momentan nicht schon angespannt genug, gab es vor dem Heimspiel gegen die TSG Balingen am Freitag (19 Uhr) erneut schlechte Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. Denis de Sousa Oelsner, zuletzt in prächtiger Verfassung, fällt mit Riss des Syndesmosebands vermutlich bis Jahresende aus. „Das ist für ihn und für uns gleichermaßen sehr, sehr bitter“, meint Trainer Thomas Wörle. Die Verletzung hatte sich der 26-Jährige bei einem Zweikampf vor einer Woche im Derby gegen den VfR Aalen zugezogen.