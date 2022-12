Warum der SSV Ulm 1846 Fußball jetzt einen "Gesundheitspartner" hat

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball arbeitet künftig mit der AOK Ulm/Biberach zusammen. Von der Kooperation soll vor allem der Nachwuchs profitieren. Was geplant ist.

Es geht um Bewegung, Entspannung und gesundheitliche Themen, um Prävention als gemeinsame Aufgabe. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sich dafür einen neuen Partner ins Boot geholt und nun die Eckpunkte einer Kooperation mit der AOK-Bezirksdirektion Ulm/Biberach präsentiert.