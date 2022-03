Wegen Corona: Fällt das Heimspiel der Spatzen gegen Walldorf aus?

Plus Weil es im Team des SSV Ulm 1846 Fußball inzwischen zwölf bestätigte Coronafälle gibt, haben die Spatzen eine Verlegung des Heimspiels gegen Astoria Walldorf beantragt.

Nein, zu beneiden ist Thomas Wörle derzeit nicht. Schon vor einer Woche beim Auswärtsspiel in Kassel musste der Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball personell jonglieren. Krankheits- und verletzungsbedingt fehlte ihm ein Großteil des Kaders. Während der Woche hat sich die Situation bei den Spatzen noch verschärft. Mittlerweile gibt es im Team zwölf bestätigte Coronafälle, allesamt mit ähnlichen Symptomen. Der Verein hat daher bei der Regionalliga Südwest beantragt, das für kommenden Samstag geplante Heimspiel gegen Astoria Walldorf zu verlegen.