Wenn Fußball auf Kultur trifft: So lief das Top-Spiel der Kreisliga B Donau

Plus Das Unentschieden zwischen dem FKV Neu-Ulm und dem TSF Ludwigsfeld hilft im Aufstiegskampf keinem der beiden Teams weiter.

Im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B Donau trennten sich der FKV Neu-Ulm und die TSF Ludwigsfeld 1:1. Ein Unentschieden, das am Ende etwas glücklich für die Gäste war. Die Mehrzahl an Chancen, vor allem die Hochkaräter, hatten nämlich die Kultur-Fußballer des FKV. Die Chancenverwertung war allerdings hüben wie drüber mangelhaft.