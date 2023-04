Fußball

Wenn Ulm auf den VfR Aalen trifft, sind große Emotionen im Spiel

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt am Dienstagabend den VfR Aalen zum Derby in der Regionalliga. Wie die Spatzen das spielfreie Wochenende genutzt haben.

Von Stephan Schöttl

FC Bayern München gegen TSV 1860 München, Dortmund gegen Schalke, Liverpool gegen Everton – diese drei Duelle fallen Thomas Wörle, Trainer des SSV Ulm 1846 Fußball, spontan ein, wenn es um echte Derbys geht. Wer in der Internet-Enzyklopädie Wikipedia sucht, findet dort eine recht eindeutige Definition. Demnach bezeichnet ein Derby „eine Austragung im Mannschaftssport, bei der zwei meist rivalisierende Sportvereine einer Region aufeinandertreffen“. Passt also auch auf das Flutlicht-Spiel des SSV Ulm 1846 Fußball am Dienstagabend (19 Uhr) gegen den VfR Aalen. „Ja, ich finde schon, dass es ein Derby ist. In diesem Duell geht es immer sehr emotional zur Sache. Spiele gegen Aalen sind besonders“, sagt Wörle.

Auch deshalb, weil es in beiden Lagern Akteure gibt, die schon einmal auf der jeweils anderen Seite gestanden sind. Bei den Spatzen hat die längste VfR-Vergangenheit Geschäftsführer Markus Thiele. Die Ostalb ist seine Heimat, von 2009 bis 2015 war er Sportlicher Leiter in Aalen und fürs Marketing zuständig, von 2015 bis Ende 2017 fungierte der 41-Jährige als Sport-Geschäftsführer. Ganz verbergen kann er seine persönliche Derby-Anspannung freilich nicht, Thiele sagt aber auch: „Die Zeit in Aalen ist inzwischen schon lange her.“ Ähnliches gilt für die Spieler Andreas Ludwig (in Aalen in der Saison 2014/2015), Dennis Chessa (von Juli 2014 bis Juli 2016) und Thomas Geyer (von Juli 2016 bis Juli 2019). Doch alte Freundschaften hin oder her: Für die Spatzen ist es generell ein Spiel wie jedes andere. „Es geht auch nur um drei Punkte. Wir müssen versuchen, die Emotionen zu kontrollieren“, meint Coach Wörle.

