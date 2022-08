Wer die Spiele der Spatzen im Livestream sehen will, muss künftig bezahlen

Lokal Mit dem kostenlosen Livestream von den Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball ist jetzt Schluss. Die Regionalliga-Klubs setzen bei der medialen Präsenz künftig auf eine gemeinsame Plattform.

Bislang hatten Fans des SSV Ulm 1846 Fußball die Möglichkeit, die Spiele ihres Lieblingsvereins über einen kostenlosen Livestream im Internet zu verfolgen. Doch damit ist jetzt Schluss. Zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte der Regionalliga Südwest GbR findet eine flächendeckende Live-Produktion aller Spiele statt. Die Ligaleitung spricht von einem „Meilenstein in der Professionalisierung und Medialisierung der Liga“.