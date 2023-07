WFV-Pokal: Die Begegnungen der ersten Runde sind ausgelost

Am 22. und 23. Juli startet der Wettbewerb um den württembergischen Verbandspokal. Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball hat in der ersten Runde spielfrei.

Bereits am Wochenende, 22. und 23. Juli, startet der Wettbewerb um den WFV-Pokal in die neue Saison. Teilnahmeberechtigt sind in der Regel die Bezirkspokalsieger aus der Vorsaison sowie die Mannschaften von der Landesliga bis einschließlich der 3. Liga. 98 von 113 Mannschaften sind in der ersten Runde dabei, alle anderen haben zunächst Freilose bekommen – auch der SSV Ulm 1846 Fußball, der als einziger Drittligist im Teilnehmerfeld erst in der zweiten Runde einsteigt und dort auf den Sieger der Partie zwischen dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Berg trifft.

Gespielt wird in vier regionalen Gruppen

Gespielt wird zunächst in vier regionalen Gruppen, die sich an den Landesligagebieten orientieren. In Gruppe zwei muss Landesligist Türkspor Neu-Ulm bei Aufsteiger Germania Baargau ran, der FC Srbija Ulm, ebenfalls Neuling in dieser Spielklasse, empfängt den SV Waldhausen. Bezirkspokalsieger SV Jungingen hat ein Heimspiel gegen den Landesligisten Donzdorfer JC. In Gruppe vier, der auch die Spatzen zugeordnet sind, bekommt es die SSG Ulm 99 daheim mit dem TSV Heimenkirch zu tun, der TSV Buch muss zum Bezirksligisten TSV Tettnang.

Die zweite Runde wird am 29. und 30. Juli gespielt. Durchgang Nummer drei ist vorgesehen für 5. und 6. August. Titelverteidiger ist die TSG Balingen.