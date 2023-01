Wie geht’s für Ulms Kapitän Johannes "Jo" Reichert weiter?

Plus Die Identifikationsfigur sieht das Team gerüstet für den Aufstiegskampf, seine Zukunft ist aber noch offen. Mittwoch ist für die Spatzen die Winterpause vorbei.

Mit ersten Leistungstests geht für die Regionalliga-Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball am Mittwoch die Winterpause zu Ende. Das letzte Spiel hatten die Spatzen Mitte Dezember bestritten und einen Heimsieg gegen Eintracht Trier eingefahren. In den vergangenen Wochen hatten Spieler und Verantwortliche frei. Zeit zum Durchschnaufen und Krafttanken. Kapitän Johannes Reichert war wie viele seiner Mitspieler im Urlaub. „Ich war ein bisschen unterwegs, mal raus aus Ulm. Das war echt wichtig und schön“, sagt er.