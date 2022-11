Fußball

Wieder volle Hütte? So geht Ulm in das Spitzenspiel gegen Mainz

Plus Gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 will Ulm am Samstag die Serie fortsetzen. Warum die DFB-Elf dabei gewissermaßen als mahnendes Beispiel gilt.

Von Stephan Schöttl

Am Mittwoch haben sie zusammen das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar angeschaut. Und die 1:2-Niederlage gegen Japan soll den Kickern des SSV Ulm 1846 Fußball vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 II als warnendes Beispiel dienen. „Man hat gesehen, wie nahe Erfolg und Misserfolg zusammenliegen. Wenn die Deutschen ihre Chancen nutzen, sprechen später alle von einem souveränen und kontrollierten Spiel. Aber die Tore fallen nicht, die Chancen werden vergeben. Und auf einmal merkt der Gegner, dass er mitspielen kann“, sagt Trainer Thomas Wörle. Wohlwissend, dass seine Mannschaft in dieser Saison schon das eine oder andere Mal in einer ähnlichen Situation war, quasi Chancenwucher betrieb. Bei den Spatzen ist das in den meisten Fällen bekanntlich gut gegangen.

