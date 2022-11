Fußball

15:02 Uhr

Willen und Engagement stimmen bei der SGM Aufheim - das Ergebnis nicht

In Sachen Willen, Einstellung und Engagement hatten sich die Spieler der SGM Aufheim/Holzschwang auch gegen Blaustein nichts vorzuwerfen.

Plus Die SGM Aufheim/Holzschwang verliert in der Fußball-Bezirksliga knapp gegen den TSV Blaustein. Ihr Trainer spricht hinterher von einem Lucky-Punch-Spiel.

Von Michael Schuster Artikel anhören Shape

Die SGM Aufheim/Holzschwang steckt in der Fußball-Bezirksliga auch weiterhin in einem Wechselbad der Gefühle. Nach dem knappen Sieg eine Woche zuvor gegen Obenhausen setzte es am Samstag eine knappe und vermeidbare 0:1-Niederlage beim strauchelnden TSV Blaustein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen