Wird der Treffer von Stürmer David Braig zum "Tor des Monats"?

Plus Der Ex-Ulmer David Braig ist mit einem Seitfallzieher-Tor für die Sportschau-Auszeichnung "Tor des Monats" nominiert. Fans können im Internet abstimmen.

Das „Tor des Monats“ ist Kult. Schon lange. Seit 1971 verleiht die Sportschau im Ersten diese Auszeichnung. Für jede Fußballerin und jeden Fußballer ist schon allein die Nominierung zur Wahl eine Ehre. Wie aktuell für den Ehinger David Braig, der im Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fußball groß geworden ist und von 2010 bis 2020 auch für die Spatzen im Aktivenbereich gekickt hat. Inzwischen stürmt er für die Stuttgarter Kicker – und für die erzielte er auch jenen sehenswerten Treffer, über den nun abgestimmt werden kann.