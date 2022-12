Fußball

vor 17 Min.

Zeit zum Krafttanken: So geht es beim SSV Ulm 1846 Fußball weiter

Marcel Schmidts (links) und Lamar Yarbrough sind mit dem SSV Ulm 1846 Fußball Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest und auf einem guten Weg in Richtung 3. Liga. In der Winterpause ist Zeit, neue Kraft zu tanken.

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball geht als Spitzenreiter der Regionalliga Südwest in die Winterpause. Wann es weitergeht und was der Trainer zu möglichen Transfers sagt.

Von Stephan Schöttl

Das 2:0 gegen Eintracht Trier am vergangenen Samstag war kein sportlicher Leckerbissen, dennoch der gelungene Abschluss eines Jahres, das so reich an Hochs und Tiefs war. Verletzungspech, verpasster Aufstieg, Niederlage im württembergischen Pokalfinale, das frühe Aus im gleichen Wettbewerb der neuen Saison. All diese schmerzhaften Erfahrungen der vergangenen Monate hat Regionalligist SSV Ulm 1846 Fußball längst überwunden. Und wie!

