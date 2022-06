FV Illertissen darf im DFB-Pokal im Vöhlinstadion spielen

Die Erstrundenpartie gegen Heidenheim wird am 30. Juli im Vöhlinstadion ausgetragen. Warum der Verein trotzdem auch Gespräche mit den Ulmern geführt hat.

Zweimal hat der FV Illertissen in den vergangenen Jahren im DFB-Pokal gespielt, zweimal wurde das jeweilige Heimspiel „auswärts“ ausgetragen: 2013 gegen Eintracht Frankfurt in Augsburg und 2014 gegen Werder Bremen in Ulm. Beim dritten Mal hat der bayerische Fußball-Regionalligist tatsächlich Heimrecht: Der DFB hat genehmigt, dass gegen den Zweitligisten Heidenheim im Vöhlinstadion gespielt wird, angesetzt wurde die Partie auf den familienfreundlichen Termin am Samstag, 30. Juli (15.30 Uhr). Sergio Perreira und Serge Ahrends, die beiden Vorstandsmitglieder des FVI, hatten zusammen mit Vereinschef Rainer Bleser Pläne und Konzepte ausgearbeitet, die den DFB, die Stadt Illertissen und die Polizei Illertissen schließlich überzeugt haben. „Das DFB-Konzept für Sicherheit hat ja fast mehr Seiten als die Bibel“, scherzte der Illertisser Sicherheitsbeauftragte Serge Ahrends. Aktuell sind für das Spiel gegen Heidenheim 3000 Zuschauer und Zuschauerinnen zugelassen, aber beim Landratsamt wurde bereits eine Erhöhung der Kapazität auf 5000 beantragt. So viele Menschen waren vor vier Jahren bei einem Punktspiel gegen 1860 München schon einmal im Vöhlinstadion.

Auch mit der Stadt Ulm und dem SSV Ulm 1846 Fußball hatte der FVI wegen einer möglichen Austragung im Donaustadion Gespräche geführt – zu einem Zeitpunkt, als die Austragung in Illertissen noch nicht genehmigt war. Dabei ging es auch um den natürlich unwahrscheinlichen Fall eines Einzugs des FVI in die zweite Runde des DFB-Pokals. „Wir sind schon realistisch“, sagt dazu Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler: „Ein Weiterkommen wäre natürlich eine Sensation, aber wir müssen ja für den Fall der Fälle grob vorplanen. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel gegen Heidenheim und darüber, dass so ein Großereignis in Illertissen selber stattfinden kann.“