FV Weißenhorn

02.03.2022

Stefanic steigt sofort als Trainer beim FV Weißenhorn ein

Plus Erneute Wendung: Reinhold Steinbrecher kann das Amt doch nicht übernehmen.

Von Pit Meier

In der Geschichte um die Besetzung des Trainerpostens beim FV Weißenhorn gibt es eine erneute und überraschende Wendung. Nach der 1:2-Niederlage in Dietenheim und dem sofortigen Abschied von Laurino di Nobile am Sonntagabend hatte der Verein gemeldet, dass Reinhold Steinbrecher das Amt beim Verein in der Kreisliga A Iller zum insgesamt dritten Mal übernimmt. Daraus wird nun nichts, stattdessen wechselt Philipp Stefanic vorzeitig von Eintracht Autenried in die Fuggerstadt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen