Ratiopharm Ulm gewinnt ein verrücktes Spiel

Der Fachbegriff Dé·jà-vu beschreibt das vage Gefühl, ein Ereignis so oder so ähnlich bereits früher erlebt zu habe. Die meisten Menschen hatten schon einmal ein Dé·jà-vu, die Anhängerinnen und Anhänger von Ratiopharm Ulm hatten es spätestens beim Spiel der Basketball-Bundesliga am Samstag in Göttingen. Es war in den Play-offs der legendären Saison 2016/17, als Ulm in Oldenburg einen 27-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit weg schmiss und in der Verlängerung verlor. In Göttingen betrug die Führung noch kurz vor dem Ende des dritten Viertels sogar 30 Punkte, auch diesmal ging es in die Zusatzschicht, aber der entscheidende Unterschied zum Oldenburg-Spiel vor sechs Jahren: Ulm gewann mit 108:101 – nach der Neunpunkte-Niederlage in der Hinrunde reichte das allerdings nicht ganz für den direkten Vergleich.

Es war eines dieser Spiele, nach denen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch lange von der Spannung, den vielen Wendungen und den Emotionen schwärmen, weil sie eben beispielsweise so viel besser unterhalten wurden als beim zeitgleich stattfindenden Fußball-Classico zwischen Bayern und Dortmund, während beide Trainer unzufrieden sind. Höchst nachvollziehbar ist die Einordnung des Ulmers Anton Gavel: „Wir hätten es nie so weit kommen lassen dürfen, dass wir diesen Vorsprung verspielen. Ich hätte da auch einen besseren Job machen müssen.“ Der Göttinger Kollege Roel Moors fand die Leistung seiner Mannschaft „sehr enttäuschend. Wir müssen nicht über das letzte Viertel reden, weil unser Niveau heute nicht gut genug war.“

Einspruch, Herr Moors! Genau über dieses letzte Viertel muss geredet und darüber muss berichtet werden. Der Schlussabschnitt wäre möglicherweise anders verlaufen ohne eine Szene kurz zuvor: Karim Jallow foulte Geno Crandall, der Göttinger ließ sich daraufhin zu einem rechten Schwinger gegen den Kopf des Ulmer Nationalspielers hinreißen und wurde disqualifiziert. Die Gäste erhöhten zwar gleich danach ihren Vorsprung durch zwei von Philipp Herkenhoff verwandelte Freiwürfe auf genau 30 Punkte (76:46) und gingen mit einer immer noch komfortablen 76:53-Führung ins letzte Viertel. Aber die Boxeinlage von Crandall hatte den Kampfeswillen seiner Mannschaft und die Stimmung der Göttinger Fans wieder geweckt, die Ulmer ihrerseits schalteten vielleicht ein bisschen zu früh in den Verwaltungsmodus und verloren dadurch komplett den Rhythmus. Zudem verabschiedete sich Bruno Caboclo Mitte dieses Spielabschnitts mit dem fünften Foul, was aber bei einem derart klaren Vorsprung keine Ausrede sein darf. Göttingen gewann das letzte Viertel jedenfalls mit sage und schreibe 36:13, beim Stand von 89:89 ging es in die Verlängerung.

Wofür man den Ulmern wiederum Respekt zollen muss: Obwohl das berühmte Momentum jetzt eindeutig aufseiten der Göttinger war und die auch noch mit einem Dreier von Harald Frey in die Zusatzschicht starteten, fanden die Schützlinge von Anton Gavel einen Weg, diese verrückte Partie noch einmal zu drehen.

Ratiopharm Ulm: Yago (24), Hawley (21), Paul (14), Klepeisz (12), Nunez (11), Christen (10), Herkenhoff (6), Caboclo (6), Jallow (2), Zugic (2).

Beste Ulmer Dreierschützen: Yago (4/10), Klepeisz (3/8).

Beste Ulmer Rebounder: Caboclo (7), Christen (5).

Ulmer Trefferquote: 51 Prozent (36/70).

Ulmer Dreierquote: 39 Prozent (15/39).

Ulmer Freiwurfquote: 75 Prozent (21/28).

Beste Göttinger Werfer: Bess (24), Frey (17), Crandall (13).