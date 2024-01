Göttingen

06.01.2024

Ratiopharm Ulm gewinnt einfach trotzdem seine Spiele

In der vergangenen Saison sind sie gemeinsam deutscher Meister geworden: Tommy Klepeisz (links) und Fedor Zugic, Foto: Eibner-Pressefoto/Roland Sippel

Plus Ulm siegt in Göttingen ohne Robin Christen, Dakota Mathias, Nico Bretzel und drei Viertel lang ohne Philipp Herkenhoff. In seinem Fall gibt ein Mannschaftskamerad vorsichtige Entwarnung.

Die Rotation wird gefühlt von Woche zu Woche noch ein bisschen kürzer, Ratiopharm Ulm gewinnt trotzdem seine Spiele in der Basketball-Bundesliga. Am Samstagabend feierte der Tabellenzweite ohne Robin Christen, Dakota Mathias, Nico Bretzel und drei Viertel lang ohne Philipp Herkenhoff einen 100:90-Pflichtsieg beim Abstiegskandidaten Göttingen.

Als Tommy Klepeisz zwei Minuten vor dem Ende des ersten Viertels mit einem Dreier den ersten zweistelligen Vorsprung für Ulm besorgt hatte (26:16), da schien eigentlich klar, wohin die Reise gehen würde. Kurz darauf allerdings der Schreckmoment in diesem Spiel: Philipp Herkenhoff stürzte ohne gegnerische Einwirkung und der Mann, der im April des vergangenen Jahres nach einer schweren Knieverletzung und einer einjährigen Pause zurückgekommen war, humpelte vom Feld. Herkenhoff kam anschließend nicht mehr zurück aufs Parkett, die Mannschaft des deutschen Meisters hatte ohne ihn und Bretzel gerade unter dem Korb kaum mehr Alternativen zu Trevion Williams. Ulm verlor den Faden und ließ den Gegner bis zum Ende dieses Spielabschnitts wieder auf 26:23 herankommen, auch in die Halbzeit ging es nur mit einer knappen 50:47-Führung des klaren Favoriten. Es sollte noch schlimmer kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

