Gran Canaria/Ulm

12.10.2023

Klatsche für Ratiopharm Ulm auf Gran Canaria

Plus Nach der Klatsche auf Gran Canaria bemängelt der Ulmer Trainer Anton Gavel erneut die Verteidigung. Für die Abfuhr im Eurocup gibt es allerdings auch ein paar andere Erklärungsansätze.

Von Pit Meier

Im wettbewerbsübergreifend fünften Spiel dieser Saison hat es Ratiopharm Ulm zum ersten Mal erwischt und das gleich richtig. Der deutsche Basketball-Meister wurde im Eurocup vom Titelverteidiger Gran Canaria mit 111:82 abgewatscht. Dafür gibt es ein paar Erklärungsansätze.

Zunächst einmal war die Mannschaft des ehemaligen Ulmer Trainers Jaka Lakovic gegen das Team seines Nachfolgers Anton Gavel natürlich sowieso favorisiert. In der Spitze ist der spanische Basketball halt einfach ein bisschen besser als der deutsche. Inwieweit die komplizierte zwölfstündige Ulmer Anreise auf die Kanareninsel eine Rolle gespielt hat, das sei dahin gestellt. Ein erheblicher Nachteil war definitiv der Ausfall von Trevion Williams. Der 2,06-Meter-Mann war krank geworden und in Ulm geblieben, Philipp Herkenhoff und Robin Christen fallen mit Knieverletzungen derzeit sowieso aus. Gran Canaria hat als Waffe auf den großen Positionen unter anderem Ben Lammers, der in der vergangenen Saison für Alba Berlin gespielt hat. Ulm hatte am Mittwoch noch Nico Bretzel, den 16-jährigen Franzosen Noa Essengue und Andrija Matic, der erstmals in einem Pflichtspiel eingesetzt wurde und zeigte, warum er zuvor keine Rolle gespielt hat: Fünf Fouls in nicht einmal fünf Minuten, ansonsten kam von ihm so gut wie nichts. Dann gibt es noch L. J. Figueroa, der aber eigentlich nicht für die Arbeit direkt unter dem Korb gemacht ist. Der Mann aus der Dominikanischen Republik war mit 19 Punkten und drei Korbvorlagen immerhin bester Spieler beim deutschen Meister.

