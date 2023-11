Grodzisk Mazowiecki

23.11.2023

TTC Neu-Ulm zittert sich zum Sieg

Plus Dreimal Tiebreak beim Spiel in Polen. Ein Schwede wird dabei zum Matchwinner

Von Willi Baur Artikel anhören Shape

Der TTC Neu-Ulm steht mit einem Bein im Halbfinale der Tischtennis-Champions League. Der hart erkämpfte 3:2-Sieg beim polnischen Spitzenklub Bogoria Grodzisk Mazowiecki hing allerdings an einem seidenen Faden. Das Rückspiel am 17. Dezember in Pfaffenhofen verspricht jedenfalls Hochspannung und großen Sport dazu.

Mehr Krimi als in der rappelvollen Bogoria-Halle geht kaum. Nicht nur deshalb, weil drei der fünf Einzel erst im Tiebreak entschieden wurden. Auch der Spielverlauf bescherte den rund 350 Fans über mehr als drei Stunden hinweg ein Wechselbad der Gefühle. Neu-Ulms Klubchef Florian Ebner ebenfalls. „Wir waren schon mehrfach tot“, gab der spürbar erleichterte TTC-Präsident zu. Beim ersten Mal war noch keine Stunde gespielt. Da hatte der griechische Abwehrkünstler Panagiotis Gionis gegen Neu-Ulms Schwedenstar Truls Moregardh beim 10:9 im dritten Satz Matchball zur 2:0-Führung für sein Team. Das Folgespiel einbezogen wäre eine 3:0 Klatsche für die favorisierten Gäste perfekt gewesen. Aber der 21-jährige Skandinavier blieb ruhig und drehte die Partie nach einer Vielzahl von spektakulären Ballwechseln noch zu seinen Gunsten. Wenig später avancierte Moregardh mit seinem zweiten Sieg endgültig zum Mann des Spiels. „Einfach Weltklasse“ bescheinigte ihm Trainer Dimitrij Mazunov beim hochklassigen Schlagabtausch mit dem polnischen Nachwuchstalent Milosz Redzimski.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen