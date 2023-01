Hallenfußball

07:15 Uhr

In Blaustein wird am Wochenende eine Hallenfußball-Tradition gepflegt

In der Lixhalle in Blaustein rollt am Wochenende der Ball.

Plus In der Lixhalle kicken Vereine aus der Region um eine Siegprämie von 750 Euro. Warum das Turnier bei Sportlern und Fans so beliebt ist.

Von Jürgen Schuster

Die Hallenturniere in Senden und Wiblingen fanden nicht mehr statt, neben dem Ulm/Neu-Ulmer Stadtpokal am Kuhberg ist deshalb das Blausteiner Turnier von Freitag bis zum Sonntag die einzige verbliebene fußballerische Indoor-Großveranstaltung der Region. Von Freitagabend (18 Uhr) an steigt das traditionelle Turnier für aktive Mannschaften. In der Lixhalle wird dann in sechs Gruppen um den Siegerscheck über 750 Euro gespielt.

