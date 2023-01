Hamburg

08.01.2023

Ratiopharm Ulm nimmt gegen Hamburg eine Halbzeit lang Anlauf

Plus Am Ende gewinnen die Basketballer auch ohne ihren neuen Brasilianer sicher gegen Hamburg.

Von Pit Meier

Die Frage ist fast so alt und ähnlich schwer zu beantworten wie die nach der Henne und dem Ei: War der Sieger nun so gut oder war der Verlierer so schlecht? Meistens stimmt beides irgendwie – so auch beim 80:65-Sieg von Ratiopharm Ulm in Hamburg, durch den die Mannschaft von Trainer Anton Gavel Tuchfühlung zu den Play-off-Plätzen in der Basketball-Bundesliga aufgenommen hat.

