Hamburg/Ulm

22.10.2023

Ratiopharm Ulm macht „Trauers“ aus den Hamburg Towers

Plus Ratiopharm Ulm entscheidet die Partie gegen Hamburg schon im ersten Viertel. Dabei überzeugt ein Mann einerseits mit seiner Wucht und andererseits mit Feinmotorik.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Diese Fragen werden schon seit mehreren Jahren diskutiert: Ist die Basketball-Bundesliga mit 18 Mannschaften zu üppig besetzt, ist das Leistungsgefälle zu groß? Einseitige Spiele wie das zwischen den Hamburger Towers und Ratiopharm Ulm liefern Argumente dafür, dass dem so ist. Wenn man wie Ulm zum starken Teil der Liga gehört und so eine Partie locker mit 94:78 gewinnt, dann kann man natürlich mit dem Ist-Zustand prima leben. Anders sieht das bei den Hamburgern aus. Die dürfen zwar im Eurocup mitspielen, der damit seine Eigendefinition als zweitwichtigster internationaler Wettbewerb irgendwie ad absurdum führt. Aber wer schon im ersten Viertel vom eigenen Publikum ausgepfiffen und nach der wettbewerbsübergreifend siebten Niederlage in Folge von Teilen der Presse als „Hamburg Trauers“ verspottet wird, der spürt die Schattenseiten des basketballerischen Ungleichgewichts.

Das war in eben diesem ersten Viertel besonders groß. Ulm spielte sich mit einem 15:0-Lauf kurz vor dem Ende dieses Spielabschnitts einen 30:10-Vorsprung heraus und verwaltete diese Führung in der Folge mal mehr und mal weniger geschickt – aber immer so souverän, dass sich die Frage nach dem Sieger dieses Spiels im weiteren Verlauf nie mehr stellte. Die Hamburger kamen auf maximal zwölf Punkte heran, in den einstelligen Bereich konnten die Towers den Rückstand nicht drücken. Der Ulmer Trainer Anton Gavel sagte später an die Adresse seiner Spieler: „Sie sind sehr seriös an die Aufgabe herangegangen. Ich glaube, das erste Viertel war für uns entscheidend. Wir konnten den Hamburgern in der Phase die Hoffnung auf eine Überraschung wegnehmen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen