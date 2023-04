Handball

vor 35 Min.

Auch mit 56 Jahren ist Torwart Oliver Hutter noch ganz schön gelenkig

Plus Oliver Hutter hat bei der SG Burlafingen/Ulm seine lange Karriere als Handballtorwart beendet. Was ihm an der Position gefällt und warum er so lange dabei war.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Und wieder hat die Nummer 33 im Tor der SG Burlafingen/ Ulm II einen Ball des Gegners abgewehrt, die Mannschaft führt im Handballspiel der Kreisliga A Donau gegen die TG Bad Waldsee mit zwei Toren Vorsprung und aus den Kehlen der rund 60 Zuschauer und Zuschauerinnen in der Sporthalle des Pfuhler Schulzentrums schallt es: „Olli Hutter, Olli Hutter“. Um den Klassenerhalt sorgt sich die SG nicht mehr, im Mittelpunkt der Partie steht Keeper Oliver Hutter, der von den Anhängern auch „Katze“, „Hexer“ und „Legende“ genannt wird. „Legende“, das klingt fast etwas hochtrabend. Aber wenn ein Sportler mit 56 Jahren noch im Tor einer Aktivenmannschaft steht und ein großer Rückhalt seines Teams ist, ist diese Bezeichnung durchaus angebracht. Gegen Bad Waldsee bestritt Hutter nun sein letztes Spiel.

„Mal muss Schluss sein“, sagt der ewige Torwart, der „nur ganz gelegentlich mal im Feld ausgeholfen“ hat. Beim Abschied zeigte er noch ein paar schöne Paraden. Auch deswegen setzte sich seine Mannschaft mit 31:25 gegen den Kontrahenten aus Oberschwaben durchsetzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen