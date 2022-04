Bei den Handballern des FC Burlafingen sind die Trainer Legenden

Handball Zwei Abschiede beim FC Burlafingen – aber ein Mann macht auch mit beinahe 80 Jahren weiter.

Die zweite Handball-Männermannschaft des FC Burlafingen muss künftig auf ihre Trainer Jürgen Höhn und Michael Mangold verzichten. Im Falle von Höhn ist das wenig erstaunlich, er wird im September schließlich 74 Jahre alt. Mangold hätte mit seinen 52 Jahren sicher noch ein bisschen weitermachen können, doch er sagt: „Ich war viele Jahre für den Handball da. Jetzt habe ich auch mal andere Prioritäten. Zum Beispiel will ich mehr für die Familie da sein.“ Immerhin war er unter anderem von 2001 bis 2016 Jugendleiter beim FC Burlafingen.

Daneben gibt es im Verein noch eine in der gesamten Region bestens bekannte Handball-Institution: Tassilo Brüchner. Der wird im Dezember bereits 80 Jahre alt, 62 davon war er Trainer, derzeit betreut er eine Mädchenmannschaft.

Als Jürgen Höhn vom SSV Ulm 1846 zum FC Burlafingen kam, sollte er zunächst im Fußball eingebunden werden: „Ich sagte, dass ich bei einer Männermannschaft im Handball dabei wäre.“ Die wurde 1973 ins Leben gerufen, Frauen hatten beim FC Burlafingen schon vorher Handball gespielt. Der inzwischen 73-Jährige war zunächst als aktiver Spieler dabei, später hat er verschiedene Mannschaften trainiert, mit der A-Jugend wurde er Meister der Bezirks-Oberliga. In einer dieser Mannschaften hatte Höhn auch seinen bisherigen Trainerkollegen Michael Mangold als Spieler unter seinen Fittichen.“ Höhns Plan für den handballerischen Ruhestand: „Tennis spielen, aber nur so zum Spaß.“

Spaß hat Tassilo Brüchner noch immer beim Handball. „Das ist der schönste Mannschaftssport“, schwärmt der noch 79-Jährige. Auch deshalb steht er immer noch in der Halle. „Ich bin gesund und fühle mich ganz gut“, sagt Brüchner, der als Zehnjähriger bei der TSG Ulm 1846 das Handballspielen lernte und bereits mit 16 Jahren eine Jugendmannschaft trainierte. Eigentlich hatte er seinen Trainerjob beim FCB aufgegeben, als er im April 2019 mit der weiblichen C-Jugend Bezirksmeister geworden war. Aber dann wurde er gefragt, ob er nicht noch einmal angreifen möchte. Es ging um die Bildung einer Mannschaft bei der weiblichen C- und der D-Jugend, der Zeitaufwand ist überschaubar. Brüchner sagt: „Das habe ich angenommen. Den Mädchen macht es Spaß und ich bin weiterhin am Ball.“

Mehr Trainingszeit gibt es derzeit für ihn und seine Mannschaft nicht, die Halle wird auch als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine gebraucht. Dank der Kooperation zwischen dem FC Burlafingen dem Pfuhler Gymnasium haben immerhin schon mehrere Mädchen den Weg in den Verein gefunden. Vielleicht liegt das ja auch an der Trainerlegende Tassilo Brüchner. Abteilungsleiter Anton Glöckler jedenfalls schwärmt: „Alle haben eine enorme Achtung vor ihm. Er hat eine tolle Art und alle Spieler und Spielerinnen haben sich immer gefreut, wenn er sie trainiert hat.“

Brüchner selbst sagt im Rückblick: „Oft hätte der Tag mehr als 24 Stunden haben dürfen. Aber ich habe das immer alles hinbekommen.“ Auch dank des Rückhalts der gesamten Familie und einer Frau, die selbst in Burlafingen Handball gespielt hat.