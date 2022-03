Der nächste Neuzugang kommt vom VfL Gummersbach nach Söflingen

Die Handballer der TSG Söflingen kämpfen in der 3. Liga gerade um den Klassenerhalt. Die Planungen für die kommende Saison laufen bereits. Jetzt stellt der Verein einen dritten Neuzugang vor.

Für die Handballer der TSG Söflingen geht es in der Abstiegsrunde der 3. Liga am Sonntag (ab 16 Uhr) zur HG Oftersheim/Schwetzingen. Es ist mit 200 Kilometern die kürzeste Auswärtsfahrt für die Ulmer. Unabhängig von der Ligazugehörigkeit planen die Verantwortlichen bei der TSG schon die neue Saison. Vom traditionsreichen VfL Gummersbach kommt ein weiterer Neuzugang.

Der 21-jährige Kreisläufer Maximilian Keil soll in Söflingen Nachfolger von Philipp Eberhardt werden. Der beendet seine Karriere im Sommer endgültig und soll mit einem besonderen Spiel am 9. Juli in der Kuhberghalle in den Ruhestand als aktiver Spieler verabschiedet werden.

Schon mit 13 Jahren wechselte er ans Handball-Internat

Keil stammt aus dem Großraum Stuttgart, wechselte aber schon mit 13 Jahren in das Handball-Internat nach Gummersbach. Dort durchlief er anschließend alle Jugendmannschaften, absolvierte sein Abitur und war die vergangenen Jahre auch im Anschlusskader der Bundesligamannschaft des VfL in der 3. Liga aktiv. Momentan ist Keil noch als FSJ'ler beim VfL Gummersbach beschäftigt. In dieser Funktion betreut er auch den ehemaligen Weltklasse-Handballer Joachim Deckarm, der nach einem schweren Handball-Unfall sehr eingeschränkt ist. Im Sommer erfolgt dann der Umzug zurück in den Süden, ab dem Wintersemester will Keil in Geislingen an der Steige Wirtschaftswissenschaften studieren.

Trainer Tobias Klisch freut sich und spricht von einem "jungen, talentierten Kreisläufer mit Format, der in Gummersbach eine exzellente Ausbildung genossen hat und auch einen anderen Kreisläufertyp als Philipp Eberhardt verkörpert". Dem Neuzugang traut er zu, dass er bereits in seinem ersten Jahr zu einem Leistungsträger heranwachsen kann.