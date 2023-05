Der Startschuss für Deutschlands EM-Vorbereitung fällt in Neu-Ulm

Im Januar 2024 findet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Die DHB-Auswahl bestreitet das erste Vorbereitungsspiel im November in Neu-Ulm.

Die Handball-Europameisterschaft im Januar 2024 ist ein sportlicher Höhepunkt des kommenden Jahres. Denn zum ersten Mal werden die kontinentalen Titelkämpfe auf deutschem Boden ausgetragen. 24 Mannschaften treten von 10. bis 28. Januar an, gespielt wird in Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln. Die Vorbereitung auf das große Turnier beginnt freilich schon viel früher - und der Startschuss fällt am 3. November in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm.

Am Montagmittag gab der Deutsche Handball-Bund ( DHB) bekannt, dass die Nationalmannschaft um Bundestrainer Alfred Gislason ein weiteres Mal nach Neu-Ulm kommt. Zweimal war die Ratiopharm-Arena bereits Schauplatz von Länderspielen der DHB-Auswahl. Am 21. September 2014 gab es ein 28:28-Unentschieden gegen die Schweiz, am 7. Januar 2018 wurde Island mit 30:21 besiegt. Gegner dieses Mal ist mit Ägypten ein echtes Schwergewicht des internationalen Handballsports.

Die letzten Vergleiche mit Ägypten waren hart umkämpft

Die Talente des amtierenden Afrikameisters gewannen im Jahr 2019 die U21-Weltmeisterschaft. Im Finale ausgerechnet gegen Deutschland. Wie eng und umkämpft Duelle mit den Ägyptern inzwischen sind, zeigte nicht zuletzt das Platzierungsspiel bei der WM Anfang 2023, als Deutschland erst nach Verlängerung mit 35:34 gewann. Bei den Olympischen Spiele 2021 in Tokio war Ägypten im Viertelfinale sogar Endstation für Schwarz-Rot-Gold.

Tickets für das Länderspiel in Neu-Ulm gibt es ab 17. Mai

Zwei Vergleiche mit den Afrikanern sind Anfang November zum Auftakt in die Länderspiel-Saison 2023/2024 geplant. Zwei Tage nach der Begegnung in Neu-Ulm treffen die beiden Mannschaften am 5. November in München ein weiteres Mal aufeinander. Bundestrainer Alfred Gislason wird auf der Homepage des DHB folgendermaßen zitiert: „Im Vorfeld der EHF EURO 2024 sind die Spiele gegen Ägypten hochinteressante Vergleiche. Ägypten stellt nicht nur das Top-Team des afrikanischen Kontinents, sondern verfügt auch über Weltklasseformat.“

Der Vorverkauf für das Testspiel in Neu-Ulm startet am Mittwoch, 17. Mai, um 16 Uhr unter www.dhb.de/tickets