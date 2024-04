Johannes Rosenberger wird neuer Trainer bei der HSG Langenau/Elchingen

Jörg Baresel hört nach dieser Saison als Trainer bei der HSG Langenau/Elchingen auf. Sein Nachfolger ist erst 23 Jahre jung, hat aber schon reichlich Erfahrung.

Die Handballer der HSG Langenau/ Elchingen gehen mit Johannes Rosenberger als Trainer in die neue Saison. Der 23-Jährige spielte aktiv unter anderem beim TSV Niederraunau und VfL Günzburg, muss nach mehreren schweren Knie- und Schulterverletzungen seine Karriere auf dem Parkett aber vorzeitig beenden. Beim Württembergligisten folgt er im Sommer auf Jörg Baresel.

An der Seite von Stephan Hofmeister, der im Langenauer Pfleghof bestens bekannt ist, agierte Rosenberger ab 2019 als Co-Trainer der männlichen Jugend A und B in Niederraunau, wo er in der Saison 2022/2023 die erste Männermannschaft in der Landesliga Bayern übernahm. „Überzeugt haben mich die guten Strukturen um die Mannschaft in Langenau, die sorgfältige Kaderplanung und die gut besuchte Pfleghofhalle bei den Heimspielen“, sagt der C-Lizenz-Inhaber. Komplettiert wird das neue Trainer-Dreigespann durch Lukas Rembold, der aufgrund seiner dritten schweren Knieverletzung nicht weiter am aktiven Spielgeschehen teilnehmen kann, sowie Torwarttrainer Markus Hinkelmann. „Ich freue mich zusammen mit Lukas, mit dem ich bereits in Günzburg zusammenspielen durfte, und Markus in ein für mich neues Umfeld einzutauchen und die anstehenden sportlichen Herausforderungen bestmöglich zu bewältigen“, sagt Rosenberger.

So stellt sich Johannes Rosenberger die Spielweise bei der HSG vor

Auch der Sportliche Leiter der HSG, Hannes Moll, ist mit der Neubesetzung des Trainerpostens zufrieden. "Wir sind überglücklich, dass es uns gelungen ist, einen ambitionierten und zielstrebigen jungen Trainer von unserem Konzept in Langenau und Elchingen überzeugen zu können. Trotz seines noch jungen Alters verfügt Johannes aufgrund seiner Trainertätigkeiten in Günzburg und Niederraunau bereits über viel Erfahrung auf hohem Niveau", sagt er. Der 23-jährige Coach hat auch schon konkrete Vorstellungen von dem, was auf dem Feld künftig gezeigt werden soll. Rosenberger meint: "Der klare Fokus liegt auf einer guten Abwehrarbeit mit schnellem Umschaltspiel. Die Kommunikation auf Augenhöhe sowie eine lösungsorientierte, strukturierte Arbeitsweise sind meines Erachtens die Voraussetzung, um das Team und die einzelnen Spieler voranzubringen und gemeinsam Erfolge zu feiern.“ (AZ)