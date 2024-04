Handball

15:18 Uhr

Volles Haus bei der Olympia-Quali der Handballerinnen in Neu-Ulm

Die DHB-Auswahl will sich in dieser Woche erstmals seit 2008 wieder für die Olympischen Spiele qualifizieren.

Plus Ab Donnerstag spielen die deutschen Handballerinnen in der Ratiopharm-Arena um ein Ticket für die Sommerspiele in Paris – vor vermutlich großer Kulisse.

Von Stephan Schöttl

Der Deutsche Handballbund (DHB) scheint Gefallen an Neu-Ulm gefunden zu haben. Erst im November vergangenen Jahres hat die Männer-Nationalmannschaft in der Ratiopharm-Arena ein Testspiel gegen Ägypten ausgetragen, ab Donnerstag genießen die Frauen bei ihrer Olympia-Qualifikation Heimvorteil in derselben Halle. Axel Kromer, Sportvorstand beim DHB, sagt: „Wir sind sehr froh darüber. Die Ratiopharm-Arena wird immer wieder auch als die lauteste Basketball-Halle in Deutschland bezeichnet. Hier ist eine unglaublich gute Stimmung möglich und die soll uns beim Turnier weiterhelfen.“

Erst recht kurzfristig war klar, dass die deutschen Handballerinnen um ein Ticket für Paris spielen dürfen. Der Verband hatte sich um die Ausrichtung eines der drei Qualifikationsturniere beworben und musste dann auf Hallensuche gehen. Welche Standorte sind an den vorgegebenen Terminen verfügbar? Zu welchen Konditionen? Gibt es in der Umgebung genügend Hotels für die teilnehmenden Teams? All das ist in die Überlegungen eingeflossen. Kromer sagt: „Wir haben über unsere Netzwerke in Neu-Ulm eine Lösung gefunden, die bestens passt.“ Es spielte dem 47-Jährigen dabei freilich in die Karten, dass er noch immer persönliche Kontakte in die Region pflegt. Kromer war 2007 aus Pfullingen zum damaligen Regionalligisten TSG Söflingen gewechselt und spielte dort bis zu seinem Karriereende 2009.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

