Von der Donau an die Spree: Simon Poppe spielt für die Füchse Berlin

Plus Der Neu-Ulmer Simon Poppe spielt bei den Füchsen Berlin. Bei dem Handballverein, der mit zahlreichen Meistertiteln die erfolgreichste Nachwuchsarbeit in Deutschland betreibt.

Von Stephan Schöttl

Mit Stolz trägt er das Logo dieses deutschen Top-Klubs auf der Brust. Und auch schon mit Überzeugung, obwohl Simon Poppe noch gar nicht so lange zum Handball-Nachwuchs der Füchse Berlin gehört. Vor etwas mehr als einem Jahr machte er sich auf den Weg. „Wir haben lange überlegt, viel darüber gesprochen, aber es war rückblickend der richtige Schritt“, sagt er. Knapp 500 Kilometer von zu Hause entfernt lebt, trainiert und spielt Poppe mittlerweile bei dem Verein, der mit insgesamt 13 deutschen Meistertiteln in A- und B-Jugend zweifellos die beste Nachwuchsarbeit in Deutschland betreibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

