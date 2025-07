Beim Hartenstein-Festival kehren einige alte Bekannte nach Ulm zurück

Die meisten Basketballfans werden am kommenden Sonntag bestimmt in den Orange-Campus pilgern, um Isaiah Hartenstein zu sehen und natürlich den NBA-Pokal. Also die Trophäe, die Hartenstein mit der Mannschaft von Oklahoma City Thunder gewonnen hat – als erst zweiter deutscher Spieler überhaupt nach Dirk Nowitzki. Ein paar Leute werden aber bestimmt auch wegen Brian Butler kommen. Wegen dem Mann, der in den Jahren von 2010 bis 2013 in Weißenhorn und von 2015 bis 2019 in Elchingen so etwas wie der König der Lüfte war.

Pit Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Brian Butler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis