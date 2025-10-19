Später Nackenschlag: SSV Ulm 1846 Fußball verliert 1:2 gegen Energie Cottbus

An sich war es für Moritz Glasbrenner nichts Neues. Schon in den vergangenen Wochen stand er an der Seitenlinie beim SSV Ulm 1846 Fußball. Und trotzdem war das Drittliga-Heimspiel gegen Energie Cottbus besonders für den 35-Jährigen. Denn erstmals seit seiner Beförderung trug er nicht mehr als Interims-, sondern als Cheftrainer die sportliche Verantwortung bei den Spatzen, die beim 1:2 aber am Ende die zweite Heimniederlage der Saison kassierten.

Die Ulmer taten sich anfangs schwer, wurden von den Gästen schon tief in der eigenen Hälfte am Spielaufbau gestört. Überraschend kam das nicht, sie hatten genau diese aggressive Spielweise des Tabellenzweiten erwartet. Schritt für Schritt wurde der SSV aber sicherer in seinen Kombinationen und kam dem gegnerischen Strafraum näher, einzig die aussichtsreichen Abschlüsse fehlten noch. Die gab es in den ersten 25 Minuten aber auch auf der anderen Seite nicht.

Ulm hat in der ersten Halbzeit die besseren Statistiken

Dann war es erstmals richtig knapp, als King Manu einen Kopfball nach einer Cottbusser Ecke nur Zentimeter über die Latte des Ulmer Tors setzte. Zuvor hätte sich der SSV selbst schon die erste Großchance erarbeiten können, als ausgerechnet Tolcay Cigerci, ein Ausnahmespieler der 3. Liga, den Ball im Mittelfeld an Ben Westermeier verlor. Den Angriff über Leon Dajaku und Max Brandt spielten die Hausherren letztlich aber zu ungenau und nicht konsequent genug zu Ende. Die Glasbrenner-Elf hatte in den ersten 45 Minuten die besseren Statistiken: mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe. Zur Pause stand dennoch ein 0:0 auf der Anzeigetafel.

Auch in der zweiten Hälfte spielte sich das Geschehen zunächst größtenteils zwischen, aber nicht in den beiden Strafräumen ab. Logische Konsequenz: Es gab lange keine packenden Szenen, die zur Führung führen hätten können. Weder bei den Ulmern, noch bei den Gästen aus Cottbus. Letztere hatten nach Wiederanpfiff zwar mehr vom Spiel, bissen sich aber weiterhin an der aufmerksamen SSV-Abwehr die Zähne aus. Niklas Kölle beispielsweise rettete bei Cigercis Abschluss (63.) auf der Linie in höchster Not. Drei Minuten später traf der Energie-Torjäger doch noch zum 0:1: Schiedsrichter Michael Bacher entschied nach einer Freistoßflanke in den Strafraum auf Elfmeter, weil Ulms Westermeier seinen Gegner zu ungestüm festgehalten hatte. Eine durchaus strittige Entscheidung. Das war den Gästen freilich völlig egal.

Feine Einzelleistung von Max Scholze bringt Ulm den zwischenzeitlichen Ausgleich

Mit einem Vierfachwechsel wollte Moritz Glasbrenner anschließend noch einmal frischen Wind ins Spiel seiner Mannschaft bringen (72.). Durchaus nachvollziehbar, da den Spatzen im zweiten Abschnitt bis dato Tempo und Spielwitz fehlten, vielleicht auch der Mut. Den bewies Max Scholze in der 84. Minute. Mit einer feinen Einzelleistung ließ es gleich mehrere Gegenspieler ziemlich alt aussehen, zog vom Strafraumrand einfach mal ab und traf zum 1:1-Ausgleich.

Doch Schluss war noch lange nicht. Sieben Minuten Nachspielzeit waren angezeigt, vier davon bereits vorbei, als die Gäste ein zweites Mal zuschlugen. Ein Stich ins Herz der Ulmer, die in dieser Szene nicht gut aussahen. Bei einer Flanke kam Erik Engelhardt völlig unbedrängt zum Kopfball und ließ SSV-Schlussmann Christian Ortag aus kurzer Distanz keine Chance.

So haben sie gespielt

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Kölle, David, Seegert, Scholze – Westermeier (72. Löder), Dressel – Dajaku (72. Brown), Brandt, Chessa (72. Besong) – Röser (72. Becker).

Energie Cottbus: Funk – Lucoqui (78. Guwara), Campulka, Manu, Rorig – Borgmann, Pelivan, Cigerci (90.+6 Tattermusch) – Hannemann (71. Moustfa) – Engelhardt, Thiele (72. Butler).

Tore: 0:1 Cigerci (66., FE), 1:1 Scholze (84.), 1:2 Engelhardt (90.+4).

Zuschauer: 10.124

Schiedsrichter: Michael Bacher (34, Rosenheim).