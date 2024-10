Basketballer braucht neuen Rollstuhl, Mitspieler bitten um finanzielle Hilfe

Ganz knapp haben die Allianz Rollers Ulm in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga im Rollstuhlbasketball verpasst. Im Halbfinale der Play-offs waren sie an Zwickau gescheitert. Seit der Saison 2021/2022 zählen sie zu den Konstanten in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands. Sportlichen Herausforderungen stellen sie sich Woche für Woche, jetzt gilt es eine weitere Hürde zu nehmen. Es geht um einen Mitspieler, der einen neuen Sportrollstuhl braucht. Die Mannschaft bittet um finanzielle Hilfe bei der Anschaffung. Per Fundraising.

„Er hat direkt in der Reha nach einem Unfall mit dem Sport begonnen und ist inzwischen seit über zwölf Jahren im Rollstuhl aktiv, spielt leidenschaftlich Rollstuhlbasketball auf Leistungsniveau“, erzählt Sascha Lima, der mit einem unabhängigen Förderverein den Spendenaufruf gestartet hat. Der Impuls dazu sei von Thorsten Meurer gekommen, dem Trainer der Allianz Rollers Ulm. Denn der Sparte des Vereins BBU‘01 fehlt es an eigenen Mitteln, um ein solches Sportgerät selbst anzuschaffen. Lima erklärt: „Wir sind nur ein winziger Teil des großen Vereins und müssen aus unseren wenigen Einnahmen den gesamten Spielbetrieb stemmen, die Schiedsrichter, die Halle und unsere Auswärtsfahren, die bis nach Zwickau, Berlin oder Hannover führen, selbst bezahlen. Das geht schon deutlich über neue Schuhe oder neue Trikots hinaus.“ Die Kosten für einen solchen Rollstuhl liegen zwischen 7.000 und 10.000 Euro.

Ein Sportrollstuhl ist eine Maßanfertigung

Es sind Maßanfertigungen, da jeder Körper unterschiedlich und eine individuelle Anpassung für die optimale Leistungsfähigkeit notwendig ist. „Da gibt es so viele Parameter zu berücksichtigen. Nicht nur die Passform. Es kommt auch auf die Art der Behinderung an. Auf die Neigung und Höhe des Sitzes zum Beispiel. Alle Maße ab der Schulter werden dazu genommen“, sagt Sascha Lima, der selbst Teil der Mannschaft ist.

Mittlerweile sei der Verschleiß des Rollstuhls seines Mitspielers verständlich, das Sportgerät werde den sportlichen Anforderungen und der aktuellen Physiognomie nicht mehr gerecht, sagt Lima und ergänzt: „Nur mit einem neuen Sportgerät kann er sein volles Potenzial ausschöpfen und weiterhin Höchstleistungen bringen.“ Eine zeitliches Limit gibt es nicht für die Spendenaktion auf der Plattform „Gofundme“, nach eigenen Angaben größte soziale Crowdfunding-Plattform der Welt. 7000 Euro wurde von den Initiatoren als Spendenziel angegeben, bis Ende der Woche waren bereits über 1.400 Euro zusammengekommen. Lima sagt: „Jede Spende bringt uns einen Schritt näher, damit er weiterhin mit uns auf dem Spielfeld stehen kann.“