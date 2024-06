100 Jahre Hockey in Ulm: Ausstellung zeigt die bewegte Geschichte

100 Jahre Hockey in Ulm 100 Jahre Hockey in Ulm. Die Ausstellung in der Sparkasse Neue Mitte läuft noch bis Freitag, 12. Juli. Abteilungsleiter Johannes Liessem (Zweiter von links) und Vorstandsmitglied Beate Köhler freuen sich auf viele Interessierte.

Foto: Stephan Schöttl