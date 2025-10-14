Spatzen-Kapitän Jo Reichert als Hockey-Fan: „Er ist unser neuer Glücksbringer“

„Das war für uns alle schon zusätzliche Motivation, wenn man sieht, wie einer wie Jo Reichert draußen am Spielfeldrand die Daumen drückt und sich mit uns freut“, sagt Noah Haug. Er ist Leistungsträger bei den Hockey-Herren des SSV Ulm 1846 - und war am Wochenende beim 4:2-Heimsieg in der 2. Regionalliga gegen die Bundesliga-Reserve des TSV Mannheim einer der Torschützen für die Hausherren. Die liefen, beflügelt durch die Anwesenheit des derzeit verletzten Spatzen-Kapitäns Johannes Reichert, auf der Gänswiese in einem intensiven Duell auf Augenhöhe zu Hochform auf.

Erst nach der Pause nahm die Begegnung vor den Augen des Ulmer Fußball-Routiniers richtig Fahrt auf. Spielertrainer Aaron Buntrock, Haug, Julius Mayer und Jakob Burkhardt erzielten die Treffer für die SSV-Herren. Kurz vor Schluss partierte deren Torwart Clemens Ulrich noch eine Strafecke des Gegners auf der Linie. Es war ganz schön spannend, das begeisterte auch Reichert. Er erzählt: „Ich fand es überragend. Die Jungs haben vollen Einsatz gezeigt, mit Herz und Leidenschaft gekämpft. Das hat mir imponiert.“

Der Kontakt zwischen Fußballer und Hockey-Team wurde im Donaustadion geknüpft

Ersten Kontakt hatten der Fußballer und die Hockeyspieler im Donaustadion geknüpft. Dort sind die Sportler, deren Vereinsgelände sich in der Friedrichsau quasi in direkter Nachbarschaft befindet, regelmäßig bei den Spielen der Spatzen zu Gast. „Sie haben mich eingeladen, bei ihnen vorbeizuschauen. Ich hatte damals zugesagt und dieses Versprechen jetzt eingelöst“, sagt der 34-Jährige.

Natürlich gab es anschließend auch das entsprechende Erinnerungsfotos, das die Hockey-Herren unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal geteilt haben. „Großen Dank an die Legende Jo Reichert, unseren neuen Glücksbringer“, schreiben sie dazu. Reichert lacht und meint: „Sportarten wie Hockey haben nicht immer die größte Aufmerksamkeit, aber wenn man sieht, wie viel die Jungs investieren, ist das schon beeindruckend. Wenn ich mit meiner Persönlichkeit ein bisschen helfen kann, sie zu unterstützen und mehr ins Rampenlicht zu bringen, mache ich das sehr gerne. Sie haben am Samstag gewonnen, jetzt muss ich halt öfter vorbeischauen.“ Für die anstehende Hallenrunde in der 1. Regionalliga, der dritthöchsten deutschen Spielklasse, die am 15. November beginnt, hat sich Reichert bereits wieder angekündigt.

Hockey war für Johannes Reichert absolutes Neuland

Dabei war Hockey als Live-Erlebnis tatsächlich absolutes Neuland für den Fußballprofi. Berührungspunkte hatte es bis dato noch keine gegeben. „Ich habe es auch noch nie selbst ausprobiert. Allgemein bin ich aber immer offen für neue Sportarten. Jetzt habe ich, bedingt durch meine Verletzung, auch mal die nötige Zeit, mit das anzuschauen“, sagt Reichert.

In der Tabelle der 2. Regionalliga steht der SSV Ulm 1846 durch den Heimsieg mit sieben Punkten auf Rang drei.