SSV Ulm 1846 Fußball mit der Effektivität eines Tabellenführers

Ulm lässt meist den Gegner spielen und schießt selbst die Tore zum Sieg. gegen die Hoffenheimer Zweite.

Der FC Homburg hatte am Freitag mit einem 3:0 in Balingen vorgelegt, der SSV Ulm 1846 Fußball holte sich die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest tags darauf mit einem 3:1 in Hoffenheim zurück – es war kein Sieg der Dominanz, sondern einer der Effektivität und der soliden Abwehrleistung einer Mannschaft, die in fünf Saisonspielen erst drei Gegentore kassiert hat.

Trainer Thomas Wörle stellte auf zwei Positionen um. Für Simon Klostermann und Lucas Röser spielten Lamar Yarbrough und Tobias Rühle von Beginn an, der beinahe ein Jahr lang verletzte Rühle ging dann allerdings in der Halbzeit wieder vom Feld.

Das ganz frühe 1:0 durch das Tor von Moritz Hannemann (5.) spielte den Ulmern natürlich in die Karten. Die konzentrierten sich in der Folge auf die Defensive und störten sich wenig daran, dass Hoffenheim viel mehr Ballbesitz hatte. Chancen konnte die Bundesliga-Reserve nämlich daraus zumindest in der ersten Halbzeit kaum kreieren. Sekunden nach Wiederbeginn fiel aber der Ausgleich. Zunächst hielt Christian Ortag noch ganz stark, aber beim Nachschuss von Fisnik Asllani musste der Ulmer Torhüter dann doch den dritten Gegentreffer in dieser Saison zulassen. Bei der fast postwendenden Antwort des Tabellenführers soufflierte Hoffenheim. Nach einem Missverständnis in der Hintermannschaft der Kraichgauer hatte Nicolas Jann vor dem leeren Tor bei seinem Treffer zum 2:1 wenig Mühe (50.). Ulm tat in der Folge wieder genau das, was nötig war – aber nicht mehr. Zehn Minuten vor Schluss setzten die Spatzen einen letzten Nadelstich. Nach dem 3:1 durch Lucas Röser war das Ding durch, die Vorarbeit hatte mit Andreas Ludwig der andere Ex-Hoffenheimer im Team geleistet. Der Treffer war umstritten, weil ein Hoffenheimer verletzt am Boden lag und die Ulmer weiter spielten. Dafür leisteten die sich den Luxus eines von Johannes Reichert in der Nachspielzeit verschossenen Foulelfers.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Reichert, Geyer, Yarbrough – Allgeier, Grözinger, Ahrend (90. Schmidts), Ludwig – Jann (71. Röser), Hannemann (85. DeSousa), Rühle (46. P. Maier).