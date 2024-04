Dieses Spiel macht dem SV Offenhausen Spaß

Der SV Offenhausen gewinnt mit zwei Mann mehr gegen die SGM Aufheim/Holzschwang. Die verabschiedet sich allmählich aus dem Titelrennen der Bezirksliga.

Die SGM Aufheim/Holzschwang verabschiedet sich nach und nach aus dem Titelrennen in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag verlor die Mannschaft von Trainer Andi Spann mit 0:2 gegen den SV Offenhausen auch ihr zweites Heimspiel in diesem Kalenderjahr. Die Spielgemeinschaft liegt jetzt sechs Zähler hinter dem Führungsduo. Spann trug den erneuten Rückschlag mit Fassung und analysierte trocken. „Offensichtlich haben wir dort, wo wir auch weiterhin mitspielen wollten, nichts verloren“, gab er zu Protokoll.

Seine Mannschaft schlug sich in den vorausgegangenen 90 Minuten wie schon gegen Bermaringen, eigentlich selbst. Waren gegen die Älbler noch spielerische Fehlleistungen ausschlaggebend, so musste Spann sich diesmal über disziplinarische Verfehlungen ärgern. Jonas Simon (66.) und Daniel Stumpp (68.) handelten sich binnen zwei Minuten zwei Ampelkarten ein. „So kann man ein Spiel natürlich nicht gewinnen“, stellte der Trainer fest. Durch diese Platzverweise verschoben sich die Anteile auf dem Feld merklich.

Offenhausens Trainer Alexander Höhne hatte seiner Mannschaft eingeimpft, der SGM die Initiative zu überlassen und dann mit Stjepan Saric und Nikica Vojnovic überfallartig Akzente zu setzen. Dies gelang vom Anpfiff weg immer wieder. Zunächst fehlte aber in Tornähe noch die letzte Konsequenz.

Aufheim/Holzschwang hatte folglich in Sachen Ballbesitz eindeutig die Nase vorn. Allerdings fanden die Hausherren gegen das Gästebollwerk in keiner Phase des Spiels einen Schlüssel. Letztendlich stand nur eine einzige Torchance – Jan Krumpschmid zielte in der 56. Minute allerdings am kurzen Eck vorbei – zu Buche.

Spätestens aber nach den beiden Platzverweisen kippte die Partie. Die Mannschaft des SV Offenhausen, die Trainer Höhne später fast liebevoll noch als „Altherrentruppe“ bezeichnete, nahm die Zügel jetzt in die Hand und drängte auf den Sieg. Stjepan Saric (74.) und Nikica Vojnovic (82.) machten den Sack mit ihren Treffern dann auch tatsächlich zu.

Höhne erhofft sich vom Sieg in Holzschwang für seinen SV Offenhausen frischen Wind im Kampf um den Ligaverbleib. „Den werden wir sicher noch brauchen. Heute ist unser Matchplan aber auf jeden Fall voll aufgegangen“, freute er sich.