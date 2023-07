Illerrieden/Illertissen

Bei Medaillen hat Physiotherapeutin Christina Mahle ihre Hände im Spiel

Fabian Hambüchen hat bei der Universiade in Südkorea die Goldmedaille an seinem Paradegerät Reck gewonnen. Fit gemacht hat ihn damals die Physiotherapeutin Christina Mahle aus Illerrieden. Foto: Sammlung Mahle

Plus Die Physiotherapeutin Christina Mahle aus Illerrieden reist zur Universiade nach China. Von ihrer Behandlung haben schon Fabian Hambüchen und Sarah Köhler profitiert.

Christina Mahle sitzt auf gepackten Koffern. Die Physiotherapeutin aus Illerrieden fliegt am Mittwoch zur Universiade in der chinesischen 16-Millionen-Metropole Chengdu, wo sie diesmal in erster Linie für die Muskulatur und den Bewegungsapparat der deutschen Ruderer verantwortlich ist. Die 35-jährige Mutter von drei Söhnen freut sich schon mächtig auf ihren Einsatz bei der zweitgrößten Sportveranstaltung der Welt nach den Olympischen Sommerspielen: „Ich liebe meinen Beruf, ich reise gerne und ich interessiere mich sehr für fremde Länder. Wenn ich all das verbinden kann, dann ist das für mich perfekt.“

Die Universiade heißt inzwischen offiziell „FISU World University Games“, Christina Mahle ist ein alter Hase bei dieser Veranstaltung. Die Spiele in China sind für die Physiotherapeutin aus Illerrieden schon die sechsten. Zweimal war sie bereits bei einer Winter-Universiade, im Sommer hat sie im südkoreanischen Gwangju, in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh und in Neapel gearbeitet. Um eine Vorstellung von der ungeheuren Größe dieser Veranstaltung zu bekommen: In Taipeh haben mehr als 13.000 studentische Sportlerinnen und Sportler aus 141 Nationen um die Medaillen gekämpft, nach China schickt allein der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband ein etwa 250-köpfiges Team, zu dem zehn Physiotherapeuten gehören. Los geht es am Freitag mit der Eröffnungsfeier im chinesischen Dong’an Lake Sports Park Stadium, bis zum 8. August werden dann 269 Medaillen in 18 verschiedenen Sportarten vergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

