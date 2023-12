Illertissen

Abschied vom FV Illertissen nach sieben Jahren

In sieben Jahren wurde er für so manches Tor gefeiert: Maurice Strobel (Mitte) verlässt den FV Illertissen. Foto: Horst Hörger

Plus Maurice Strobel verlässt den FV Illertissen, auch andere Spieler gehen und es gibt ein paar Verletzte. Der Verein schaut sich deswegen auf dem Transfermarkt um.

Beim bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen gibt es im Winter einige Spielerwechsel. So wird sich Hannes Pöschl beruflich nach Ravensburg verändern, er wechselt deshalb zum Verbandsligisten TSV Berg. Maurice Strobel verabschiedet sich nach mehr als sieben Jahren und 155 Einsätzen in der Regionalliga zum Verbandsligisten Ehingen-Süd. Er möchte nach Abschluss seines Studiums beruflich Fuß fassen. Mert Özdemir, der den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft nicht geschafft hat, schließt sich dem württembergischen Landesligisten FC Donzdorf an. Dafür wird Denis Milic, der in der Landesliga 16 Tore für den erzielt hat, ab sofort dem Regionalligakader angehören. Torhüter Julian Kirr wechselt zum FC Pipinsried, zudem muss Trainer Holger Bachthaler beim Trainingsauftakt am 15. Januar auf zwei weitere Spieler verzichten.

Mittelstürmer des FV Illertissen ist schwer verletzt

Mittelstürmer Franz Helmer zog sich einen Trümmerbruch zu, er wurde bereits operiert und fällt wohl zwei bis drei Monate aus. Da auch Marco Gölz nach seinem Mittelfußbruch noch fehlen dürfte, schaut sich Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler auf dem Transfermarkt um. Er hat bereits Kontakte geknüpft.

