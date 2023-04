Illertissen

06:00 Uhr

Auf Felix Thiel kann sich der FV Illertissen wieder verlassen

Plus Torhüter Felix Thiel hat seine Rotsperre abgesessen. Das ist wichtig beim Spiel gegen die Nürnberger mit ihren gefährlichen Nachwuchsstürmern.

Von Hermann Schiller

Der FV Illertissen bekommt es am Sonntag (14 Uhr) auswärts mit einer der spielstärksten Mannschaften der bayerischen Fußball-Regionalliga zu tun. Der Zweitliga-Nachwuchs des 1. FC Nürnberg hat zwar als Tabellenvierter einen zu großen Rückstand, um noch in den Kampf um die Meisterschaft eingreifen zu können. Dafür haben die jungen „Clubberer“ einige hochtalentierte Spieler in ihren Reihen, die sich für höhere Aufgaben anbieten und das auch unbedingt wollen.

Der 19-jährige Leonardo Vonic kann beispielsweise 21 Tore und sechs Assists vorweisen, der 20-jährige Jermain Mischalke 17 Treffer und acht Vorlagen. Allerdings schwächelte die junge Nürnberger Mannschaft zuletzt etwas und kassierte in den vergangenen vier Spielen drei Niederlagen. Doch wenn sie ins Rollen kommt, dann kann der Gegner auch untergehen. So wie Anfang April die SpVgg Hankofen-Hailing, die am Valznerweiher mit 8:1 abgewatscht wurde. Seit wenigen Wochen wird die Mannschaft von Vincent Novak trainiert, denn Christian Fiel wurde zum Co-Trainer der Zweitligamannschaft abkommandiert, nachdem dort Dieter Hecking nach den Entlassungen von Robert Klauß und dann Markus Weinzierl übernommen hatte.

