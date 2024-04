Beim FV Illertissen freut man sich auf zwei Knallerspiele

Der FV Illertissen spielt zuerst gegen die kleinen Bayern und dann gegen Ingolstadt. Er kann die beiden schwierigen Aufgaben selbstbewusst in Angriff nehmen.

Für den FV Illertissen stehen innerhalb von fünf Tagen zwei Heimspiel-Knaller auf dem Programm: Erst das Verfolgerduell der Regionalliga Bayern am Freitagabend (19 Uhr), zu dem der FVI als Tabellenvierter die Jungprofis des FC Bayern München empfängt, die direkt dahinter auf Platz fünf liegen. Am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) folgt das Halbfinale im Totopokal gegen den Drittligisten FC Ingolstadt.

Gegen die kleinen Bayern spielt der FVI am Freitag nun schon zum insgesamt 20. Mal. Ein bisschen stolz ist man im Verein schon auf dieses kleine Jubiläum und auch auf die aktuelle Ausgangsposition. Immerhin ist man als vergleichsweise kleiner Verein mit den Talenten des deutschen Meisters, die natürlich unter Vollprofibedingungen arbeiten, auf Augenhöhe. Auch im Vorrundenspiel im September des vergangenen Jahres war das der Fall, auch wenn die Illertisser mehr als eine Stunde lang in Unterzahl waren und am Ende knapp mit 2:3 unterlagen. Kevin Frisorger, der inzwischen zu Schweinfurt 05 gewechselt ist, hatte damals wegen einer Tätlichkeit früh die Rote Karte gesehen, nachdem er einen Elfmeter verschossen hatte. Vor allem aber hatten die Duelle zwischen dem FVI und den kleinen Bayern so gut wie immer ein sportlich hohes Niveau.

Zwar unterlagen die Bayern am Dienstag beim Nachholspiel in Nürnberg mit 0:2. Doch wer den Ehrgeiz von Trainer Holger Seitz kennt, der weiß, dass er von seiner Mannschaft Wiedergutmachung fordern wird. Sein Hauptaugenmerk liegt allerdings weiterhin darauf, junge Spieler für größere Aufgaben heranzubilden. Ein gelungenes Beispiel dafür ist Aleksandar Pavlovic, der es in kürzester Zeit und nach drei Regionalligaeinsätzen noch in dieser Saison, sogar in den Kader der Nationalmannschaft geschafft hat.

Am Freitag werden bei den Bayern sogenannte Perspektivspieler dabei sein, die auf ähnliche Karriere hoffen. Der 18-jährige Lovro Zvoranek und der 20-jährige Dion Berisha haben beispielsweise mit jeweils sieben Toren in dieser Saison schon auf sich aufmerksam gemacht. Der FVI will dennoch seine stolze Serie ausbauen. Seit sechs Spielen ist die Mannschaft von Trainer Holger Bachtaler ungeschlagen, fünf dieser Partien hat sie gewonnen.

Bachthaler freut sich jedenfalls auf die anstehenden Saisonhöhepunkte: „Mit den Bayern und dem FC Ingolstadt treffen wir innerhalb von fünf Tagen auf zwei sehr interessante Teams, entsprechend groß ist unsere Motivation. Die Bayern sind fußballerisch für mich das stärkste Team in der Liga. Wir müssen deswegen gegen den Ball sehr viel Aufwand betreiben und gut im Kollektiv verteidigen.“

Bis auf den verletzten Felix Schwarzholz hat der FVI-Trainer seinen gesamten Kader zur Verfügung.