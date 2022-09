Illertissen

12:00 Uhr

Beim FV Illertissen sind wieder die Löwen los

Im Punktspiel sorgten an die 5000 Löwen-Fans für eine großartige Stimmung. Ganz so viele werden zur Viertelfinalpartie im Pokal nicht kommen.

Ganz so voll wie vor vier Jahren wird es im Vöhlinstadion aber nicht, Karten sind nochan der Abendkasse zu haben. Der FVI-Kapitän will den klaren Favoriten ärgern.

Für Gerhard „Cino“ Sinove von den Löwenfreunden Weißenhorn ist es eine Selbstverständlichkeit: „Klar kommen wir mit etwa 15 Personen.“ Auch Fans des TSV 1860 München aus Günzburg und aus vielen anderen Orten in der Region haben sich angekündigt. Trotzdem wird es bei der Viertelfinalpartie des Totopokals zwischen dem FV Illertissen und dem Kultklub aus der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag (18.30 Uhr) sicher nicht so voll werden wie noch beim Punktspiel zwischen beiden Vereinen vor etwas mehr als vier Jahren. Damals strömten an die 5000 Besucherinnen und Besucher ins Vöhlinstadion, diesmal rechnet man mit etwa 2000, es gibt noch Karten an der Abendkasse. Die Gründe? Der Termin unter der Woche, das angesagte schlechte Wetter am Dienstagabend...

