3:0 gegen Kottern: FVI feiert dritten Sieg im dritten Testspiel

Der dritte Sieg im dritten Vorbereitungsspiel gelang Fußball-Regionalligist FV Illertissen am Samstag. Gegen den Bayernligisten TSV Kottern wurde mit 3:0 (1:0) gewonnen.

Trainer Holger Bachthaler setzte insgesamt 19 Spieler ein, musste allerdings weiterhin auf die verletzten Marco Mannhardt, Max Zeller, Lasse Jürgensen und Gökalp Kilic verzichten. Zur Pause führten die Illertisser durch einen Treffer von Tobias Rühle mit 1:0 (27.), in der zweiten Hälfte erhöhten Marco Gölz (59.) und Denis Milic (63.) auf 3:0.

Am kommenden Woche kommt Regionallist Göppingen nach Illertissen

Nach täglichem Training im Verlauf der kommenden Woche wird die Reihe der Vorbereitungsspiele am Samstag, 8. Februar, ab 14 Uhr gegen den württembergischen Regionalligisten 1. Göppinger SV auf dem Illertisser Kunstrasen fortgesetzt. In Göppingen ist seit elf Spielzeiten Gianni Coveli als Trainer tätig, das Team belegt derzeit Tabellenplatz 13. Für Illertissens Coach Holger Bachthaler erneut eine Gelegenheit, gegen einen spielstarken Gegner die aktuelle Form zu testen.

Zulassungsverfahren für die Regionalliga-Saison 2025/2026 hat begonnen

Indessen gehen die Planungen beim Bayerischen Fußballverband (BFV) bereits über die laufende Saison hinaus. Das Zulassungsverfahren für die Teilnahme an der Regionalliga Bayern für die Saison 2025/2026 wurde eröffnet. Bewerben können sich die bayerischen Klubs aus der 3. Liga, die aktuellen Regionalligisten sowie Teams aus den Bayernligen Nord und Süd. Grundvoraussetzung für das Spielrecht in der bayerischen Top-Liga ist die sportliche Qualifikation – zudem haben die Vereine infrastrukturelle, medientechnische, organisatorische und personelle Voraussetzungen zu erfüllen. Aus Kostengründen wird – wie in den anderen Regionalligen auch – keine explizite Wirtschaftlichkeitsprüfung vorgenommen. Neu ist: Erstmals ist das Verfahren ausschließlich digital. „Das ist der zeitgemäße nächste und nur logische Schritt bei der fortschreitenden Professionalisierung der Regionalliga Bayern. Wir setzen dabei bewusst auf eine etablierte Lösung, die Synergien zwischen der 3. Liga und der Regionalliga schafft – zum Beispiel durch die mögliche und ligaübergreifende Datenübernahme aus dem Vorjahr“, erklärt BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher, der Vorsitzender der Zulassungskommission ist und sich als Spielleiter der 3. Liga bereits mit den Zulassungsverfahren auskennt.

Während die Bewerber aus der 3. Liga sowie den beiden Bayernligen Nord und Süd bis Montag, 14. April, Zeit haben, ihre Unterlagen einzureichen, endet die Frist für die aktuellen Regionalligisten bereits am Montag, 3. März. Um die Vereine bei der ersten rein digitalen Zulassung zu unterstützen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bietet der BFV in der ersten Februar-Woche zwei Schulungen für die Vereinsverantwortlichen an.