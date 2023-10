Dem FV Illertissen gehen die Stürmer aus

Plus Der FV Illertissen beendet die Vorrunde ohne Pöschl, Helmer und Watanabe.

Zum bereits letzten Vorrundenspiel in der Fußball-Regionalliga Bayern empfängt der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) die zweite Mannschaft der Spvgg Greuther Fürth. Die belegt derzeit Tabellenplatz zwölf und hat nur zwei Punkte Vorsprung auf einen Relegationsrang.

In Fürth hat man im September gemerkt, dass es schwierig ist, mit zu vielen jungen Spielern in dieser Liga zu bestehen und mit dem 33-jährigen Edgar Prib einen Ex-Profi geholt. Der kann 100 Bundesliga- und 170 Zweitligaspiele vorweisen und er soll die Mannschaft führen. Zum Aufgebot gehört auch der 20-jährige Lucien Littbarski, Sohn des Ex-Nationalspielers Pierre Littbarski, der oft bei den Spielen seines Juniors zuschaut.