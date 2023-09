Illertissen

Dem FV Illertissen gehen die Torhüter aus

Plus Zwei Spiele Sperre für Felix Thiel, der Einspruch wurde bereits abgelehnt. Zu allem Überfluss hat sich nun auch noch die Nummer zwei verletzt.

Von Hermann Schiller

Wie tief sind die Wunden bei den Spielern des Regionalligisten FV Illertissen nach der klaren 1:4-Niederlage und dem Platzverweis von Torhüter Felix Thiel beim SV Schalding-Heining am vergangenen Dienstag? Der Illertisser Kapitän erhielt eine Sperre von zwei Spielen, ein erster Einspruch des Vereins wurde bereits abgelehnt. Der FVI wird das Urteil aber erneut anfechten, denn aus seiner Sicht war ein klares Handspiel auch im Video nicht zu erkennen. Zudem gehen Illertissen die Torhüter aus. Oskar Preil, die etatmäßige Nummer zwei, hat sich am Dienstag eine Muskelverletzung zugezogen und fällt definitiv ebenfalls aus. Am Freitag (19 Uhr) wird deswegen gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten FC Augsburg Julian Kirr oder Valentin Rommel zwischen den Pfosten stehen.

Er und seine Mannschaft treffen auf einen Gegner, der seit 2012 der Regionalliga Bayern angehört. Wie bei den Zweitvertretungen beinahe üblich, gibt es jede Saison im Kader einen großen Umbruch. So auch bei den Augsburgern, bei denen vor der Saison zwölf Spieler den Verein verlassen haben und elf neu dazukamen. Zudem wurden sieben Spieler aus der A-Jugend in den Kader aufgenommen. Trainer Tobias Strobl hat wieder die Aufgabe, daraus eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die in der Regionalliga bestehen kann. Erfahrung genug hat er, er hat schließlich seit 2012 als Trainer bei verschiedenen Regionalligisten wie Schweinfurt, Ingolstadt II, Rosenheim und dem FC Pipinsried gearbeitet.

