Illertissen

06.09.2023

Der FV Illertissen hebt im Totopokal wieder ab

Plus Der Pokalschreck wirft mit Unterhaching wieder einen Drittligisten raus und knüpft damit an seine starken Vorstellungen in der vergangenen Saison an.

Von Hermann Schiller Artikel anhören Shape

Der FV Illertissen ist und bleibt der bayerische Pokalschreck schlechthin. Im Achtelfinale des aktuellen Wettbewerbs fertigte der Regionalligist mit 3:0 wieder einmal einen Gegner aus der 3. Liga ab. Schon in der vergangenen Saison war Illertissen Endstation für die Münchener Löwen und Ingolstadt gewesen.

Auch der klare Erfolg am Dienstagabend ist bemerkenswert. Die Hachinger hatten immerhin ihrerseits in der ersten Runde des DFB-Pokals den Bundesligisten FC Augsburg geschlagen und sie kassierten im Vöhlinstadion ihre erste Niederlage in dieser Saison. Der FVI seinerseits feierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge und zog als Titelverteidiger des bayerischen Totopokals ins Viertelfinale ein, für das sich bisher außerdem der Landesligist SC Großschwarzenlohe, der Bayernligist FC Pipinsried, die Regionalligisten TSV Aubstadt und Türkgücü München sowie Drittligist 1860 München qualifiziert haben. Die restlichen beiden Teilnehmer werden in den Spielen FC Ingolstadt gegen Jahn Regensburg und Würzburger Kickers gegen Spvgg Bayreuth erst noch ermittelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen