Der FV Illertissen ist im Aufwind

Zum Abschluss der Vorrunde soll ein Sieg beim Aufsteiger Vilzing her.

Die Vorrunde der bayerischen Fußball-Regionalliga Bayern endet für den FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) mit dem Spiel beim Aufsteiger DJK Vilzing, der sich als Tabellenelfter mit 24 Punkten bisher sehr ordentlich geschlagen hat.

Die Oberpfälzer spielten jahrzehntelang auf Kreisebene, ehe der regionale Unternehmer Manfred Zollner und der damalige Abteilungsleiter Karl Wanninger in den 90er Jahren finanziell und organisatorisch Gas gaben. Von der B-Klasse ging es binnen 20 Jahren weit nach oben. Der Aufstieg in die Bayernliga gelang Vilzing 2014 mit Trainer Sepp Beller, der Ende der 70er Jahre beim SSV Ulm 1846 Stammspieler in der zweiten Bundesliga war. Jetzt ging es noch einmal eine Etage nach oben.

Der FVI wird also also auf einen Gegner treffen, bei dem im positiven Sinne Dorfklubatmosphäre herrscht. Zum Kader der Mannschaft aus dem Stadtteil von Cham gehören einige Spieler mit höherklassiger Erfahrung. Jim-Patrick Müller etwa hat 86 Spiele in derdritten Liga für Unterhaching und Dresden gemacht, viele seiner Teamkollegen wurden bei Jahn Regensburg oder dem FC Ingolstadt ausgebildet. Zuletzt gelang Vilzing mit dem 2:1-Sieg in Buchbach eine faustdicke Überraschung.

Doch auch Illertissen ist mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen im Aufwind. „Das ist nur ein Schritt in die richtige Richtung“, relativiert Trainer Holger Bachthaler: „Es gilt Woche für Woche möglichst oft zu punkten und sich als Mannschaft weiter zu entwickeln. Wir wollen natürlich in Vilzing die Vorrunde mit einem Erfolgserlebnis abschließen – aber wir wissen, dass das schwer wird.“ Er geht davon aus, dass die Mannschaft aus der Oberpfalz immer noch von der Aufstiegseuphorie getragen wird.

Die Illertisser könnten mit einem Sieg in der Tabelle möglicherweise einen Sprung nach oben machen. (hs)